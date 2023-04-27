شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 26-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 26-4-2023 إقامة مباراتين ضمن منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع سيراميكا، وواجه طلائع الجيش نظيره غزل المحلة.

طلائع الجيش 1 – 0 غزل المحلة

فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف نظيف سجله بول جوليوس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي جمعتهمتا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.

نجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.