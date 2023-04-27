شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء، وارتفاع رصيد الفريق إلى 43 نقطة.

الزمالك يهزم سيراميكا بهدف الجزيرى ويحقق فوزه الأول مع أوسوريو

نجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

سيف الجزيرى رجل مباراة الزمالك وسيراميكا

حصل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه اليوم أمام سيراميكا، والتي انتهت لصالح أبناء ميت عقبة بهدف مقابل لا شىء، والتي أقيمت باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدورى.

وصول الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا.. صور

وصل فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.