7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 العديد من الأخبار، منها محمود البنا حكما لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ويعاونه طاقم مصرى إماراتى ، والمنتخب الأوليمبى يعلن قائمة اللاعبين فى معسكر الإسكندرية.

أعلن منتخب مصر الأوليمبى عن قائمة الفريق فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجارى استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

على لطفى يحرس عرين الأهلى فى 3 مباريات

يعوض على لطفى حارس مرمى الأهلى غياب زميله محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر فى 3 مباريات يخوضها الفريق الأحمر فى شهر مايو، بسبب الإيقاف بعد تعرض الأخير للطرد فى مباراة فريقه ضد سموحة بسبب التعدى بالضرب على أحمد حكم لاعب الفريق السكندرى فى آخر مواجهات الفريق الأحمر بالدورى.

5 مايو قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخب الأوليمبى بالمغرب

تقام يوم 5 مايو المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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