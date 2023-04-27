وفقا لتقرير الحكم ومراقب المباراة.. عامر حسين يؤكد: كهربا لم يتجاوز في حق الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 مباراة بعد تجاوزه في حق الزمالك.

وقال "حسين"، في تصريحات له بمداخلة هاتفية عبر برنامج "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لا أريد الدخول في شؤون لجان أخرى، لأنني لا أحب أن يتدخل أحد في عمل إدارة المسابقات، ولكن الحمدلله طلعت على حق فيما أسير عليه من فترة زمنية طويلة، رغم أن البعض هاجمني على طريقة عملي".

وأكد عضو اتحاد الكرة: "دائماً كان هناك من يعترض على نظامي، ولكن اللائحة الخاصة بإدارة المسابقات واضحة، وهي العودة لتقرير الحكم ثم مراقب المباراة ثم شريط المباراة الرسمي قبل اتخاذ أي قرار، ولا أعتمد على الفيديوهات المصورة بعيدًا عن شريط المباراة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

ولفت إلى أنه لم يحدث أي تجاوز من محمود كهربا لاعب الأهلي حسب تقرير الحكم ومراقب المباراة وشريط فيديو المباراة لذلك لم نصدر أي عقوبة ضد اللاعب.

وتابع "حسين": "لجنة الانضباط مكونه من مستشارين وقضاه ولهم كل الحق في انتداب خبراء صوت وفيديو للتحقق من صحة تلك الفيديوهات وأنها لم يتم التلاعب فيها".

وأتم عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري: "بنلعب كل ثلاث أيام مباريات الدوري، وهذا يتسبب ضغط كبير لإصدار العقوبات الخاصة بكل أسبوع عقب انتهائه مباشرةً".