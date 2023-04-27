ميدو.. الزمالك سينسحب أمام الأهلي في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - توقع أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، انسحاب "الأبيض" أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الإمارات يوم 5 مايو المقبل على كأس السوبر المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "مبروك الزمالك، فوز مهم وأول فوز تحت قيادة خوان أوسوريو".

وقال : هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادمة، توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر.

ويأتي توجه ميدو بعد وجود رغبة من إدارة النادي في الانسحاب على خلفية عقب قرار لجنة الاستئناف بوقف تنفيذ قرار إيقاف

محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لحين اتخاذ القرار الأخير.

وتغلب فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هي الثانية تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفارس الأبيض بعد التعاقد معه خلفًا لـ فيريرا.