الزمالك يواصل تدريباته صباح الغد استعدادًا للسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات غدًا الخميس في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء السوبر المحلي.

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الزمالك يتخطى عقبة سيراميكا بهدف في مباراة صعبة بالدوري

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة غدا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون

رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد الضيوف عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.

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