مدرب الرجاء السابق: غياب عمرو السولية خبر سار

ياسر رشاد - القاهرة - شدد رشيد الطاوسي المدير الفني السابق للرجاء المغربي، على صعوبة مواجهة الأهلي، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال الطاوسي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فوز الأهلي على الرجاء ذهابا بهدفين دون رد نتيجة كبيرة، ويتطلب من الرجاء الظهور بمستوى أفضل في لقاء العودة وستكون مباراة صعبة جدا".

وأضاف: "الرجاء لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الثاني، وبالتحديد على المستوى الهجومي".

وأتم: "الرجاء حاليا ليس في حالته الممتازة، مع الإصابات التي لحقت باللاعبين مؤخرا، والفريق محظوظ بغياب عمرو السولية عن صفوف الأهلي لأهميته الكبيرة في خط الوسط".

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