تاليسكا يفكر في الرحيل عن النصر السعودي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالرحيل عن صفوف نادي النصر خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

قال الصحفي البرازيلي الشهير جورجي نيكولا في تصريحات تناقلتها الصحف السعودية اليوم: "أندرسون تاليسكا الذي جدد عقده حتى 2026 مع نادي النصر السعودي من الممكن أن يغادر النادي".

وأضاف: "اللاعب يريد الخروج من النادي في منتصف العام الحالي بالانتقالات الصيفية، وذلك بعد فقدان الصدارة و خسارة البطولات".

وودع النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة على يد الوحدة في الدور نصف النهائي، كما ودع الفريق بطولة كأس

السوبر في وقت سابق بالإضافة لفقدان صدارة الدوري لصالح الاتحاد.

وشدد المصدر أن تاليسكا بدأ يشعر بخيبة الأمل بسبب فشل الفريق في تحقيق أي ألقاب خلال الفترة الأخيرة بالرغم من التعاقد مع النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو وامتلاك الفريق لعدد مميز من اللاعبين.

ومن المقرر أن يغيب تاليسكا عن النصر في المباراة القادمة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات.