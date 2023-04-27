شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى انطلاق بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن انطلاق منافسات بلاى أوف الدور النهائى من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية.

وحال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدى بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.