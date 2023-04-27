اشتعال صراع المربع الذهبي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزا صعبا على فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويشهد ترتيب جدول الدوري المصري، تواجد الأهلي في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبيراميدز ثانيًا برصيد 49 نقطة، وبيراميدز ثالثًا برصيد 46 نقطة والزمالك رابعًا، برصيد 43 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 53 نقطة

2- فيوتشر 49 نقطة

3- بيراميدز 46 نقطة

4- الزمالك 43 نقطة

5-الاتحاد السكندري 40 نقطة

6- المقاولون العرب 36 نقطة

7- المصري البورسعيدي 36 نقطة

8- فاركو 35 نقطة

9- إنبي 32 نقطة

10- سموحة 31 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

12- غزل المحلة 30 نقطة

13- أسوان 28 نقطة

14- الإسماعيلي 26 نثطة

15- الداخلية 25 نقطة

16- البنك الأهلي 24 نقطة

17- طلائع الجيش 21 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة