شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف استعداداته لمواجهة الحدود فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر تدريباته استعدادا للقاء المقبل أمام حرس الحدود، والذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

واقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في قطر، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد أسبوع على أقصى تقدير، وذلك لاستكمال عملية التأهيل مع فريقه، وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة القطع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب في أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.