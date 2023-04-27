شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس مصر للكاراتيه بالأقصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس مصر للكاراتيه، والتى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى، بصالة القوات المسلحة بالأقصر، بمشاركة ما يقرب من 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 27 محافظة.

ووفقا لبرنامج البطولة فيعقد مسئولو الاتحاد مؤتمرًا صحفيا قبل إجراء القرعة، ثم تبدأ المنافسات فى نفس اليوم لكاتا الرجال وآنسات، يليها الكوميتيه .

وفى اليوم التالى 28 أبريل كوميتيه سيدات ورجال، على أن تقام مباريات ربع دور الـ8 والنهائيات لكاتا الجماعى أنسات ورجال، وكوميتيه جماعى رجل وأنسات.

وأكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، وذلك استعدادا لإقامة البطولات الدولية، وإثبات أن للرياضة دور فعال فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.