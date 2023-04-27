شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى انطلاق مجمعة حسم لقب عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس ، الدورة المجمعة لسيدات اليد لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم اليون فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة فى تمام الرابعة عصرا ويليه لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم فى السادسة مساء،على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

توج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.