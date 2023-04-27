شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع لاعبى الأهلى سيناريو عبور الرجاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي اليومين الماضيين عن أهمية الابتعاد عن الشحن الجماهيري والإعلامي الذي لاحظته بعثة الأهلي منذ الوصول إلى أرض المغرب، فالاهتمام باللقاء كبير واضح للغاية لذا نصح المدرب السويسرى لاعبيه بالتعامل الجيد مع المباراة على الصعيد النفسي وشدد لهم على ضرورة بداية المباراة بشكل جيد وعدم إستقبال أهداف لأن هذا هو الطريق الآمن للتأهل بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
وحذر كولر للاعبي الأهلي خلال هذه الجلسات من الاعتراض على طاقم التحكيم أو الالتفات لهتافات الجماهير خلال اللقاء المُنتظر؛ وشدد لهم على ضرورة الالتزام بتعليمات طاقم التحكيم وعدم الانشغال بهتافات الجماهير.