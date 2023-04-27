شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى اليوم استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأولمبى، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالى، في الإسكندرية، والذى يستمر لمدة أربعة أيام، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةـ والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وينتظر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى تحديد موعد قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، للبت في ترشيحات شركات تسويق لتنظيم مباراتين وديتين بين المنتخب الأولمبي والمنتخبات التي تأهلت لبطولة الأمم الأفريقية بالمغرب.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا تحت 23 سنة على النحو التالى: "المغرب "صاحب الأرض"، مصر على حساب زامبيا، الكونغو على حساب جنوب أفريقيا، غينيا على حساب نيجيريا، غانا على حساب الجزائر، مالي على حساب السنغال، الجابون على حساب الكاميرون، والنيجر على حساب السودان.

وتخوض 8 من منتخبات القارة السمراء الأوليمبية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في المغرب الصيف القادم وتحديدًا في يونيو 2023، وكان الظهور الأول للمسابقة الأفريقية للشباب في عام 2011.