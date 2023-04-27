مانشستر سيتي يُشعل "صراع" البريميرليغ بفوزه الباهر على أرسنال

المنامة - ياسر ابراهيم - أشعل مانشستر سيتي الصراع المحتدم على التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه الباهر على ضيفه أرسنال (4-1) يوم الأربعاء في المرحلة 33 من المسابقة المحلية.



وتناوب على تسجيل أهداف السيتيزنس كل من البلجيكي كيفين دي بروين (7 و54) وجون ستونز (45+1) والنرويجي إيرلينغ هالاند (90+5).



في المقابل بصم روب هولدينغ على هدف "الغانرز" الوحيد في الدقيقة 86.



وبهذا الانتصار المستحق رفع "سيتي" رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني مع مباراتين أقل من خصمه الذي تجمّد رصيده عند 75 نقطة في صدارة البريميرليغ.

بي إن سبورت