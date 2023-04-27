شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأساسى بالمغرب اليوم استعداداً لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى، اليوم الخميس، المران الرئيسى، استعداداً لمواجهة الرجاء المرتقبة التى ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى تمام العاشرة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

ويقوم كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال مران اليوم بتنفيذ بعض الخطط الفنية التى ينوي تطبيقها في لقاء السبت الحاسم، كما يشرح المدير الفني للأهلي بعض الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الفريق خلال مباراة الذهاب بالقاهرة، والتى حسمها الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء، الهفوات الدفاعية بجانب إهدار الفرص السهل.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال أى فرص تُتاح للفريق أمام المرمى المغربى، لأن تسجيل هدف للأهلى سيكون سبباً رئيسياً فى التأهل لنصف نهائى البطولة القارية.