شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى انطلاق بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة مواجهة الفريق الأول لرجال النادى الأهلى مع نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن انطلاق منافسات بلاى أوف الدور النهائى من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى كأس الطائرة

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية.

وحال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية ، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.