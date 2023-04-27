شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعدل توقيت مباريات الجولة الختامية فى دورى السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد موعد مباراتى الجولة الختامية لحسم لقب دورى سيدات الكرة الطائرة المحدد لها السبت المقبل للنقل التليفزيونى.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين الشمس والزمالك فى تمام الواحدة ظهرا بدلا من الثانية ومباراة الأهلى مع سبورتنج فى تمام الثالثة عصرا بدلا من الرابعة.

وتنطلق، اليوم الخميس، الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022 /2023، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك اليوم فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة فى تمام الرابعة عصرا، ويليه لقاء سبورتنج والشمس فى السادسة مساء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وتوج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022 /2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/ 22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.