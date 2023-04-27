شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سبورتنج اليوم وديا استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم الخميس، فريق سبورتنج على ملاعب سموحة، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستغل أحمد سامى الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 2 مايو المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى.

ويعكف أحمد سامى على فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

ويأمل مدرب سموحة فى إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتى يأتى فى مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة فى المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.