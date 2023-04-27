شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستمر فى اللعب بثلاثى وسط للأهلى فى موقعة العودة ضد الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاستمرار اللعب بثلاثة لاعبين فى منطقة وسط الملعب خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربى بعد غد السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة المناورات وتخفيف الضغط المتوقع على لاعبي الخط الخلفي.

وشهدت مباراة الذهاب مشاركة ثلاثة لاعبين في منطقة الوسط وهم عمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانج، بينما تشهد مباراة العودة غياب عمرو السولية للإصابة.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوضع برنامج استشفائي وبدني للاعبين في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم أمس الأربعاء بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، جميع اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بعضها بالكرة استمرت لمدة 40 دقيقة.

وحرص المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية بدنية واستشفائية، للتخلص من إجهاد السفر وكذلك الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى الدار البيضاء مساء أول أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غد السبت بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.