شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفنى القاهرة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عصر اليوم الخميس ، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2023" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي إحدى سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وسيبدأ حفل افتتاح البطولة بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى عرض الافتتاح ، ثم يعقب ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلامات الضيوف ورئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور ايهاب امين ثم بداية منافسات البطولة والتصفيات بداية من الخامسة مساء .

ومن جانبها قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل بروفة نهاية لحفل الافتتاح أمس الأربعاء للتأكد من جاهزية كل شيءٍ ووضع اللمسات النهائية علي الحفل

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.