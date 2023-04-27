شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يرزق بمولودته الأولى "عاليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رامى ربيعة لاعب الأهلى مولودته الأولى مساء أمس الأربعاء والتى أطلق عليها اسم "عاليا".

وتخلف رامى ربيعة عن السفر مع بعثة الأهلى إلى المغرب لخوض مباراته ضد الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





ويعانى ربيعة من الإصابة بجزع فى الكتف تعرض لها فى نهائى كأس مصر ضد بيراميدز.

ووضع مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا استشفائيا وبدنيا للاعبين في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم أمس الأربعاء بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، جميع اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بعضها بالكرة استمرت لمدة 40 دقيقة.

وحرص المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية بدنية واستشفائية، للتخلص من إجهاد السفر وكذلك الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى الدار البيضاء مساء أول أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غد السبت بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.