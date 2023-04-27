شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وعلى فرج الأفضل فى أبريل بعد التتويج ببطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، الثنائى المصرى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، وعلى فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، كأفضل لاعبين فى شهر أبريل الجارى، وذلك بعد تتويجهما مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت فى برمنجهام.

وفاز على فرج فى المباراة النهائية لبطولة بريطانيا على البيروفى دييجو إلياس المصنف الثانى عالميا بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 13-11, 5-11, 11-8, 11-9.

بينما توجت نور الشربينى بلقب السيدات، بعدما فازت فى المباراة النهائية على منافستها، المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-1.

وسبق وتوجت نور الشربينى ببطولة بريطانيا للاسكواش 3 مرات أعوام: 2016, 2018, 2021، قبل أن تضيف اللقب الرابع.

وسبق لـ على فرج وخاض 3 نهائيات ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، غير أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج، حيث خسر اللقب فى آخر نسختين عامى، 2021 و2022، أمام النيوزيلندي بول كول، بينما كان قد خسر نهائي نسخة 2019 أمام محمد الشوربجي.