شكرا لقرائتكم خبر عن فيتور بيريرا ينظم زيارات واجتماعات مع اللجان الفرعية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، تنظيم زيارات للمناطق واللجان الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، على أن يتخللها اجتماعات مع رؤساء ومديري وأعضاء اللجان الفرعية للحكام.

ويهدف بيريرا من هذه الاجتماعات لوضع معايير العمل ومناقشة خطته و أفكاره لتطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة ، والوقوف على مستوى ادارة التحكيم في مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى، وتأتي هذه الزيارة بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وعلي رأسهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش عضوا اللجنة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة .

من ناحية أخرى ، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات، في الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.