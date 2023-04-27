شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى استعدادا للقاء السوبر المحلى أمام الأهلى.

ورفض المدير الفنى منح اللاعبين راحة عقب مباراة سيراميكا التى أقيمت أمس الأربعاء فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق مختلف، شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال: "يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها".

ونجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.