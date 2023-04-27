حفل مُبهر لافتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش 2023، والمقامة بميادين العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية خلال الفترة من 25 ابريل وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة 450 رام ورامية يمثلون 59 دولة من مختلف انحاء العالم.

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انطلق حفل الافتتاح بفيديو قصير عن إنجازات الإتحاد المصري للرماية ، وبكلمات للواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري والافريقي للرماية والدكتور عادل رضوان والسيدة ميليس جارود.

حضر حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالخرطوش كل من: الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء اركان أيمن نعيم ثابت مدير إدارة المشاة بالقوات المسلحة ، السيد اللواء أركان حرب



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