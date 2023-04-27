شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة ومعلق مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد اليوم في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، وكيفية مشاهدة البث المباشر.

ويخرج مانشستر يونايتد مساء يوم الخميس لمواجهة توتنهام هوتسبير على ملعب السبيرز في إطار الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وتمثل المباراة جزءا من صراع الحصول على المركز الرابع في البريميرليغ هذا الموسم، والذي يتنافس عليه أكثر من فريق من بينهم السبيرز والشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، بينما يحل توتنهام سابعًا بـ53 نقطة من 32 جولة حتى الآن.



ويمثل فوز أي فريق باللقاء 6 نقاط وليس 3 فقط، كونه سيعرقل خصما مباشرا من منافسيه على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في تعويض خروجه من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد إشبيلية بالتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتجاوز برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، أما السبيرز فعانوا من سقوط مدو أمام نيوكاسل يونايتد بـ6 أهداف لهدف في وقت مبكر من اليوم ذاته بالدوري الإنجليزي.



تبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.



وستذاع مباراة مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يتولى المذيع اليمني حسن العيدروس مسؤولية التعليق والوصف التفصيلي على أحداث ومجريات مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



يمكن متابعة البث المباشر عبر شبكة "إنترنت" لمباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد من خلال خدمة "بي إن كونكت" أو عبر تطبيق "تود".

يمكن متابعة قناة beIN Sports HD 1 من خلال القمرين نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

تقام مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 يوم الخميس 27 أبريل/ نيسان 2023.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.