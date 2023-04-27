شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحاضر لاعبى الأهلى قبل خوض ثانى التدريبات فى المغرب استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي ، واختتم الفريق محاضرته، وتوجه بعدها مباشرة إلى ملعب العربي الزاولي الذي يستضيف تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة المرتقبة.

وخاض الأهلي أول تدريباته بالمغرب أمس ، الأربعاء،ـ بعد الوصول هناك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي ، وسيخوض اليوم ثاني تدريباته ثم يختتم غداً الاستعداد لمواجهة الرجتء

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.