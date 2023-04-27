أوسوريو ينتظر عودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويتابع أوسوريو حالة أحمد فتوح باستمرار،خصوصاً أنه اللاعب الأساسى الذى لا غنى عنه في صفوف الفريق الأبيض في الجبهة اليسرى بعد ابتعاد محمد عبد الشافى عن المشاركة بسبب الإصابة،وعدم الجاهزية الفنية لعبد الله جمعة وقلة خبرة حاتم سكر.

ويجهز أوسوريو، أحمد فتوح للمواجهة المقبلة أمام الأهلى، فى بطولة كأس السوبر، المقرر إقامتها بالإمارات يوم 5 مايو المقبل، وذلك ببرنامج بدنى وفنى قوى فى ظل معاناته من إصابة في الظهر أبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا.

في سياق مختلف ، قرر الجهاز الفني للفريق مواصلة التدريبات اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي استعدادا للقاء السوبر المحلي.

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة سيراميكا التي أقيمت بالأمس الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيرى.

من جانبه، شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.