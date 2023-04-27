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سموحة يهزم سبورتنج 3 /2 استعداداً لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة بقيادة أحمد سامى على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الخميس، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

 

ويستغل أحمد سامى الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 2 مايو المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدوري. 

 

ويعكف أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

 

ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

 

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة في المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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