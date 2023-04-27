شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المشاركة فى دور الـ32 لكأس مصر قبل سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديا، بجانب 14 ناديا من الأقسام الأخرى وهم: "نادي شبان قنا، نادي لافيينا، بترول أسيوط، النجوم، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، ألو ايجبت، منتخب السويس، الشرقية بالزقازيق، دكرنس، بروكسى ، راية الرياضة، الحمام بمطروح، طلائع الأسطول".