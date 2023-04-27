شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعيد خدمات محمود مرعى أمام حرس الحدود فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فيوتشر، خدمات مدافعه محمود مرعي، وذلك في اللقاء المقبل أمام حرس الحدود، قبل والذي يجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل في كأس الرابطة، وكان مرعي قد غاب عن فيوتشر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية زالتي خسرها فيوتشر بهدف نظيف، وذلك بسبب تعرضه للإيقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء أمام طلائع الجيش في الجولة قبل الماضية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.