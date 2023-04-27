شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى ينتظم فى المران الجماعى للمصرى تمهيداً للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبده يحيى مهاجم النادي المصري، في المران الجماعي للفريق والذي أقيم مساء اليوم الخميس بمعسكر الفريق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة النادي الإسماعيلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد انسحاب الأهلي من البطولة في دور الـ 16.

وغاب عبده يحيى عن مباراة المصري الماضية في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، إصابته بالتهابات في عضلات البطن السفلى، وأكد الدكتور محمد عنان، طبيب المصري، أن اللاعب سيحصل على فترة راحة قبل أن يبدأ برنامجا تأهيليا مكثفا.

ويسعى الجهاز الفني بالإضافة إلى لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي، ومنح حسام حسن تعليمات صارمة لجميع اللاعبين بالالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية داخل الملعب حتى لا تتكرر أخطاء مباراة الدوري أمام الإسماعيلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء السبت المقبل، باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.