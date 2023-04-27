القنوات الناقلة لسوبر الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة يلتقي الأهلي والزمالك مساء يوم الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، لحساب منافسات بطولة كأس السوبر المحلي.

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ومن المقرر أن تنقل قنوات شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية ، وقنوات أبو ظبي الرياضية اللقاء المرتقب الذي ينطلق في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد حصده الأخير للقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز بالفوز بثنائية لهدف، فيما يلعب



شوطان إضافيان ..

الزمالك مواجهة مايو المقبل بعد التتويج بلقب الدوري في موسمه الأخير 2021 - 2022.

كان اتحاد الكرة قد أخطر الأهلي والزمالك اليوم الخميس ، بوجود شوطان إضافيان خلال المواجهة حال انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل ، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

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