مكافآت مالية كبيرة للاعبي الرجاء حال تخطي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي الرجاء المغربي منح مكافأة مالية قدرها 110 ألف درهم لكل لاعب بالفريق ، حال النجاح في إقصاء الأهلي من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويلتقي الفريقان على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في العاشرة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة لحساب مواجهة الإياب بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتفوق الأحمر بثنائية من دون رد عبر محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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بالنادي الأهلي ، خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأحمروشدد أبو عبلة على جاهزية كافة اللاعبين المتواجدين مع البعثة في المغرب للمشاركة في اللقاء ، بينما يخضع لاعبو الفريق بالقاهرة لجلسات استشفائية على ملعب التتش.



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