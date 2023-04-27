موعد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالمغرب غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مكافآت مالية كبيرة للاعبي الرجاء حال تخطي الأهلي

من المقرر أن ينطلق المران في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدوري أبطال

إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.