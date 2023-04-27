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مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على توتنهام في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته ضد توتنهام بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات .

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سجل ثنائية مانشستر يونايتد، جادون سانشو وماركوس راشفورد في الدقيقتين 7 و44 من عمر الشوط الأول من المباراة.

حراسة المرمي: فورستر. 

الدفاع: روميرو، داير، لينجليت وبورو. 

الوسط: هويبرج، سكيب وبيرسيتش. 

الهجوم: كين، سون وريتشارليسون. 

حراسة المرمي: دي خيا. 

الدفاع: ليندلوف، شو، بيساكا ودالوت. 

الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو. 

الهجوم: سانشو، انتوني وراشفورد. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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