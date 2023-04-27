شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصرى..اجتماع فنى في الإمارات والزمالك صاحب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك والمقرر له 5 مايو اجتماعًا فنياً يوم الخميس المقبل، للكشف عن كافة تفاصيل المواجهة المرتقبة .

ويحضر الزمالك المباراة بصفته صاحب المواجهة والملعب كونه بطل الدوري، بينما يحضر الأهلى كضيف كونه بطل الكأس.

ويلعب الزمالك المباراة بالزى الرسمي، إلا إذا طلب الفريق الأبيض اللعب بالزي الإحتياطي، لأنه صاحب القرار في هذا الشأن بصفته صاحب المباراة.

تقام مباراة كأس السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك يوم 5 مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدورى.

تواجه الأهلى والزمالك ثمانية مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.

وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".