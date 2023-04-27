شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: كأس العالم للجمباز بالقاهرة أصبح حدث ينتظره الكثيرون فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فخره بالمستوى المميز الذي وصل إليه الجمباز المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني والمقام على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجارى، أن مصر أصبحت قبلة العالم في الأحداث الرياضية

وأوضح أن كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة أصبح حدث ينتظره الكثييرين في العالم أجمع حيث سيشارك في هذه النسخة الحالية 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.