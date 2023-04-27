محمود رشدى حكماً لمباراة الاتحاد و إنبى

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الاتحاد السكندري وإنبي إلى الحكم محمود رشدي يعاونه رجب محمد و محمد حسين و محمد العتباني ، وائل فرحان حكم فيديو و محمد عبد العزيز حكم مساعد فيديو.

ضم الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى 20 لاعباً استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها في السادسة مساء غداً الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع:صبري رحيل،عبدالله نصيب، هشام صلاح،أحمد بهاء؛محمود علاء،خالد صبحي.

خط الوسط: مورو،ناصر ناصر،اسلام عبدالنعيم ،ميسي،ابراهيم حسن،محمود عبدالعزيز،محمد محمود ؛ محمد فارس؛عمار حمدى.

الهجوم:مابولولو واوستن اموتو واحمد عيد.

ويغيب عن قائمة الفريق كلاً من :عمرو خليل،فارس السيد،كازيتو،السيد سالم،محمد الصالح،فوزي الحناوي،خالد الغندور،عبدالغني محمد ومصطفى إبراهيم.

وعقد زوران جلسة مع معاونيه من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة إنبي ودراسة المنافس جيداً قبل المباراة المقبلة، خاصة أن فريق إنبي تطور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري.

وشدد زوران على لاعبيه بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة والتي ستكون حاسمة للفريق من حيث النتائج مطالبهم بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في الإرتباطات المقبلة التى سيكون في مقدمتها، مباراة انبي باستاد الإسكندرية.