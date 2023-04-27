شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام في الواحدة من ظهر غداً ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، التي تقام مساء السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، ويُقام الاجتماع بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء.

ويتواجد في الاجتماع مُمثلين عن النادي الأهلي بجانب وفد «كاف» ومراقب وحكم المباراة، بالإضافة إلى مسؤولي نادي الرجاء المغربي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

على صعيد متصل ، يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق، غدًا الجمعة في تمام الثانية والنصف ظهرًا (بتوقيت القاهرة) المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء ويُقام المؤتمر بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، ويسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وكابتن فريق الرجاء في الثانية ظهرًا.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي لوسائل الإعلام عن العديد من الجوانب الخاصة بمباراة الرجاء، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لبطولة دوري إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الرجاء في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.