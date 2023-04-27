شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات قوية للمقاولون العرب فى شهر مايو .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب، تخت القيادة الفنية لشوقي غريب، 3 مواجهات قوية في شهر مايو المقبل، تبدأ بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في الخامس من مايو، ثم مواجهة حرس الحدود يوم 17 مايو، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر يلتقي فريق المقاولون مع طلائع الجيش.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد36 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وتلقوا الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في الجولة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض، وعاد المقاولون العرب إلى التدريبات مساء الأحد الماضي، بعدما حصل لاعبو ذئاب الجبل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال عيد الفطر المبارك.

وعقد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات ذئاب الجبل استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات تصحيح المسار في مسابقة الدوري، والتي غابت عن ذئاب الجبل منذ فبراير الماضي.