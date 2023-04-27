شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تبديلات حال الوصول للوقت الإضافى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن السماح لكل فريق، بإجراء تبديل سادس في السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، المقرر له يوم 5 مايو في الإمارات، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، واللجوء لشوطين إضافيين مدتهما نصف ساعة أخرى.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى، المقرر إقامتها فى الأراضى الإماراتية، فى الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.