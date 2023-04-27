شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يلتقى الكونغو وديا بالإسكندرية.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع الكونغو رسميا يوم الأحد المقبل الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتظم المنتخب الأولمبي اليوم فى معسكره بالإسكندرية وخاض تدريبه الأول تحت قيادة جهازه الفني المكون من: البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الأداء.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من:

فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري، محمد جميل محمد نديم ، محمد أحمد السيد عبده.

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد عبد السلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد "المقاولون العرب"، محمد سعد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبد النبي.

وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبد الرحيم حلمي إيشو، مصطفى سعد شلبي عبد الله، عماد ميهوب قرني، أحمد فوزي محمد عطية، عربي بدر، محمد محمد شحاتة، عبد الغني محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع.

وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.