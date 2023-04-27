شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدوراني استعدادا إلى جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت القائمة المسافرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس