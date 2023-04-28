وزير الرياضة: مبادرة "ساند" تهدف لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات لقاء مبادرة "ساند " لتشجيع الشباب علي مواجهة التغيرات المجتمعية، بمحافظة شمال سيناء ، في إطار زيارته للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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وحضر اللقاء السادة وزراء التنمية المحلية و الثقافة والتضامن الاجتماعي ومحافظى شمال سيناء والوادى الجديد.

وشارك في الفعاليات ١٠٠ شاب وفتاة من المحافظة بمركز شباب الروضة ، بمحافظة شمال سيناء.

ناقش اللقاء دور الشباب وفاعليتهم في مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، ومساندة الشباب في مواجهة التغيرات المجتمعية، بالإضافة إلى إبراز القيم الأصيلة في المجتمع.

ووضع الشباب علي الطريق الصحيح والبعد عن الأفكار الهدامة وتطرق الحديث عن دور أهالى شمال سيناء في الحفاظ على أرض

الفيروز سيناء.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع وتكثيف المبادرات الشبابية ومنها مبادرة "ساند"، بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات، وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وكذلك الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة والمرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.

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