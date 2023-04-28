الاتحاد يفوز على الشباب بثنائية مثيرة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق اتحاد جدة السعودي في تحقيق فوز مثير على ضيفه الشباب بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

اتحاد جدة السعودي يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

سجل عبدالرزاق حمدالله المهاجم المغربي هدف اتحاد جدة في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وأدرك كريستيان جوانكا التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 67 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وقبل نهاية أحداث اللقاء احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح الشباب في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة لكن آرون بوبندزا أهدرها ليضيع على الضيوف فوزا ثمين في اللحظات الأخيرة.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، طرد زكريا هوساوي لاعب اتحاد جدة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة في الدقيقة السادسة عشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وسددها عبدالرزاق حمدالله بنجاح ليخطف النمور فوزا ثمينا في عمر الدوري السعودي.

بهذه النتيجة عزز اتحاد جدة موقفه

على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

تشكيل الإتحاد السعودي في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي. في خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان. في خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد ـ رومارينيو، إيجور كورنادو، عبدالرحمن العبود. في هجوم: عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الشباب السعودي في حراسة المرمى: كريم سيونج جي. في خط الدفاع: خالد الغامدي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس، متعب الحربي في خط الوسط: كريتشوفياك - حسين الفحطاني - إيفر بانيجا. في الهجوم: كريستيان جوانكا – سانتي مينا - أرون بوبيندزا.