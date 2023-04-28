توتنهام يتعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على توتنهام في الشوط الأول

تقدم مانشستر يونايتد، بهدفين في الشوط الأول عن طريق جادون سانشو وماركوس راشفورد في الدقيقتين 7 و44، ومع بداية الشوط الثاني قلص توتنهام الفارق في الدقيقة 56 عن طريق بيدرو بورو، ثم تعادل سون هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

برصيد 60 نقطة ويأتي توتنهام في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

تشكيل توتنهام - حراسة المرمي: فورستر. الدفاع: روميرو، داير، لينجليت وبورو. الوسط: هويبرج، سكيب وبيرسيتش. الهجوم: كين، سون وريتشارليسون.

تشكيل مانشستر يونايتد - حراسة المرمي: دي خيا. الدفاع: ليندلوف، شو، بيساكا ودالوت. الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو. الهجوم: سانشو، انتوني وراشفورد.