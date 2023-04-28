طائرة الزمالك يهزم الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيرة فريق الأهلي بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صاله أتحاد الشرطة في اولي مباريات الدور النهائي لبطولة كأس مصر.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:25/22 - 16/25 - 23/25 - 25/23 - 18/16.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام " play off"، حيث يتقابل الزمالك والأهلي في ثلاث مباريات متتالية، ويتوج الفريق الفائز منهما في مباراتين ببطولة كأس مصر

من المقرر أن يلتقي الفريقين غدا في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة كأس مصر علي صالة

اتحاد الشرطة

وحرص على حضور المباراه علاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا، ويشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك